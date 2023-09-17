Грел в микроволновке кота: живодера задержали за издевательства над домашним питомцем

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя столицы РФ, который издевался над котом. Животное едва не погибло в руках у живодера. Мужчина избивал, душил и грел в микроволновке домашнего питомца, передает РЕН ТВ.

Полицейские узнали об издевательствах над котом от неравнодушных пользователей социальных сетей. Живодер выложил в интернет ролик, на котором душил домашнего питомца, избивал и грел в микроволновке.

В итоге стражи порядка установили личность мужчины. Оказалось, что он работает на складе в Тарном проезде. Живодера задержали и доставили в отдел для разбирательства. По факту случившегося организована доследственная проверка.

Ранее стало известно, что под Архангельском орудует банда подростков-живодеров. Несовершеннолетние избивают и отбирают деньги у сверстников, мучают животных, а также угрожают всем, кто намерен обратиться в полицию. Также они выкладывают в Сеть видео преступлений.