Ни в каком баре не был: «отравленный» водой из буфета солист Большого театра вышел на связь

Солист Большого театра Василий Соколов вышел на связь с поклонниками после новостей о ЧП с водой из буфета. Он опроверг версию с госпитализацией и заявил, что не дрался в баре. Подробности узнал Telegram-канал Mash.

В СМИ распространилась информация, что Соколов получил ожог, когда выпил воду, купленную в буфете театра. Спустя почти сутки стало известно, что история является выдумкой. Якобы артисту понадобилась медицинская помощь не из-за воды, а после драки в баре. Отмечалось, что он получил пивной кружкой по голове.

Однако Василий и эти новости опроверг. Он заявил — ни в каком заведении он не был, а работники, видимо, что-то перепутали.

«Со мной все хорошо, все в порядке. Я нахожусь на камерной сцене. Вчера я ни в каком баре не был. Я был на репетиции, потом пел в спектакле „Черевички“», — пояснил Соколов.

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