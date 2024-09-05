Ни травм, ни морской воды в легких: известны результаты экспертизы по делу о крушении суперъяхты с Линчем на борту

Стали известны результаты судмедэкспертизы по делу о крушении суперъяты у берегов Сицилии с британским миллионером Майком Линчем на борту. Оказалось, что часть пассажиров попала в воздушный пузырь: вскрытие показало, что у них не было ни травм, ни морской воды в легких.

Подробности сообщает Kp.ru.

Специалисты из Палермо установили, что некоторые пассажиры какое-то время оставались живы. Они попали в воздушный пузырь, образовавшийся после переворачивания лодки.

Как показало вскрытие первых четырех тел, они умерли от удушья, то есть когда кислород в пузыре закончился. Воздуха в нем было катастрофически мало, поэтому у людей не оставалось шансов спастись без помощи.

Напомним, яхта затонула за 16 минут. Умерли сам Линч и его дочь – тело 18-летней девушки нашли в каюте. 15 человек спаслись, включая жену Линча.