Суперъяхта Bayesian попала в шторм и потерпела крушение: тело мультимиллионера Линча обнаружили в одной из кают

Спасатели завершили поиски мультимиллионера Майка Линча, который пропал после крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии. Бизнесмена нашли мертвым, передает The Daily Telegraph.

Судно с пассажирами на борту попало в шторм несколько дней назад. Стихия уничтожила корабль. По счастливому стечению обстоятельств, большинству людей удалось спастись. Из 22 человек — шесть числились пропавшими без вести и еще один погибшим.

В ходе поисков, которые длятся уже несколько дней, удалось найти исчезнувшего мультимиллионера Линча. К моменту обнаружения он был мертв. Вместе с ним находилась 18-летняя дочь. Девушка тоже погибла. Оба трупа лежали в одной из кают разрушенной яхты.

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