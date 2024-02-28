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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 28 февраля 2024, 18:19
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Ни с того ни с сего начала увеличиваться одна ягодица: московские врачи прооперировали пациентку с «хвостом»

В Москве врачи удалили женщине «хвост», который мешал одеваться и угрожал жизни .
Ни с того ни с сего начала увеличиваться одна ягодица: московские врачи прооперировали пациентку с «хвостом»

© Freepik

Жительница Ульяновска обратилась к столичным врачам с просьбой удалить ее «хвост». Специалисты осмотрели пациентку и выяснили, что отросток является кистозным образованием, передает mk.ru.

Случай женщины медики сочли чрезвычайно редким. Грыжевое выпячивание в районе ягодицы в действительности напоминало хвост.

Избавиться от него оказалось очень не просто. Так, киста была плотно припаяна к стенке прямой кишки. Кроме того, у пациентки из Ульяновска обнаружили миому матки больших размеров,

Удаление «хвоста» проходило в несколько этапов. Сначала была проведена операция, которая длилась 6,5 часа. А через почти год кистозное образование удалили полностью.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева выписалась из больницы. Она рассказала о самочувствии в своем Telegram-канале.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
операция
женщина