«Я дико боюсь»: Лера Кудрявцева выписалась из больницы после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева, которой недавно сделали операцию на ноге в стационаре Министерства обороны России, сообщила в своем Telegram-канале о том, что ее выписали и она уже находится дома. Теперь знаменитости предстоит реабилитационный период.

«Привезли домой. Теперь буду лежать дома. Доктор сам будет приезжать делать перевязки», — написала телезвезда.

Лера Кудрявцева призналась, что у нее появился страх — даже на костылях она боится ступать на ногу.

«Короче, у меня откат. Я дико боюсь ступать на ногу, даже чуть, даже не касаясь пола, естественно, на костылях», — поделилась телеведущая.

По признанию знаменитости, из-за своего страха она нарушает предписание врача.

«Врач говорит шевелить ногой, начинать делать упражнения лежа хотя бы. Типа чем раньше начну потихоньку шевелить и разрабатывать, тем лучше. Но я лежу и не двигаю ногой вообще. Ибо мой подсознательный страх пока сильнее», — рассказала Лера Кудрявцева.

Более того, как оказалось, травмированная связка телеведущей уже была когда-то надорвана. В результате неудачного приземления после прыжка Леры Кудрявцевой во время репетиции съемок шоу связка порвалась.

Телеведущая пообещала подписчикам рассказывать, как проходит реабилитация, и делиться кадрами восстановления после операции.

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