Ni Mash: в Дзержинске 17-летний подросток украл у мошенников 150 тысяч рублей

В Дзержинске 17-летний подросток украл у мошенников 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, юноша работал в пекарне, но его зарплаты не хватало на жизнь. Тогда он решился на сотрудничество с телефонными мошенниками в качестве курьера. Подросток взял у пенсионерки 150 тысяч рублей и оставил их себе, обманув преступников.

Молодой человек потратил сумму в ближайшем ТЦ. Из-за того, что он тщательно замаскировался, потерпевшая не смогла вспомнить его внешность и описать полиции. Тогда на помощь женщине пришли обманутые мошенники. Они анонимно рассказали о «курьере», и с помощью этого сотрудники правоохранительных органов сумели поймать 17-летнего подростка.

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