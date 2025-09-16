Незрячий блогер из Екатеринбурга пропустил рейс по вине персонала аэропорта и застрял на ночь в зале ожидания

Незрячий житель Екатеринбурга, блогер Владимир Васкевич не смог улететь из Ижевска в Москву, потому что его забыли в зале ожидания аэропорта после пересменки персонала. Об этом сообщает E1.ru.

Как пишет издание, 15 сентября мужчина после выступления на бизнес-конференции прибыл в аэропорт за полчаса до вылета. Он заранее предупредил сотрудников воздушной гавани, что ему требуется сопровождение. Когда объявили его рейс, он находился в зоне для маломобильных пассажиров. Объявления Васкевич не услышал.

Поняв, что что-то не так, Владимир обратился в авиакомпанию, чьим рейсом планировал добраться до столицы. Там ему сообщили, что самолет взлетел полчаса назад. Позже выяснилось, что персонал при пересменке не передал информацию о нуждающемся пассажире.

В итоге незрячий мужчина улетел только утренним рейсом. При этом ему не предоставили место для отдыха, поэтому всю ночь ему пришлось провести в зале ожидания. Из-за срыва рейса, блогер, вероятно, не успел на выступление в Петрозаводске, где его ждали более 700 участников форума, в котором Владимир должен был принять участие.

«Это огорчает меня больше всего», — прокомментировал инцидент сам Васкевич.

Ранее мы писали, что авиакомпания, отменившая рейс из Сочи в Ереван 3 августа, когда более ста россиян собирались посетить концерт певицы Дженнифер Лопес, не будет возвращаться деньги.