Авиакомпания не будет возвращать деньги за отмену рейса из Сочи на концерт Лопес

Авиакомпания, отменившая рейс из Сочи в Ереван 3 августа, когда более ста россиян собирались посетить концерт певицы Дженнифер Лопес, не будет возвращаться деньги. В официальном письме пассажирам сообщили, что случившееся произошло не по вине перевозчика.

Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Рейс из Сочи был запланирован на 11 часов. Однако вылет сначала задерживали, а потом отменили.

В аэропорту причиной срыва называли отсутствие топлива, а затем – нехватку экипажа. Пассажиры собирались взыскать с авиакомпании компенсацию и моральный ущерб.

В официальном письме компания заявила, что отмена была вызвана закрытием воздушного пространства в связи с атакой беспилотников. Также в качестве аргумента указывались неблагоприятные метеоусловия в аэропорту Еревана. В документе ссылались на правила воздушных перевозок, в которых говорится о праве перевозчика отменить рейс, если это обусловлено требованиями безопасности.

Клиенты считают решение несправедливым и утверждают, что план «Ковер» вводили за 6 часов до вылета. Они готовят исковые заявления, чтобы добиться возмещения денег за билеты.

Ранее сообщалось, что Лопес отказалась от выступления в Москве.