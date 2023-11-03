Незнакомка прокусила плечо бизнесмену до гнойного воспаления

Житель Северной столицы обратился в больницу с травмой плеча. Он рассказал медикам, что подвергся нападению со стороны неизвестной женщины — она укусила петербуржцы и скрылась, передает Фонтанка.

Бизнесмен, проживающий на улице Рубинштейна, обратился в медицинский центр на Малой Конюшенной улице накануне, 2 ноября. Мужчина рассказал, что получил травму еще 27 октября. В тот день неизвестная женщина набросилась на петербуржца в 1-м Бадаевском проезде его укусила его за плечо. Пострадавший не стал тогда обращаться за помощью, а через некоторое время стал чувствовать себя хуже.

В итоге при осмотре у мужчины с прокушенным плечом диагностировал гнойное воспаление. Для оказания помощи пациенту была назначена операция. Заявление в полицию от пострадавшего петербуржцы не поступало.

Ранее в Северной столице незнакомка напала на мужчину у ресторана и укусила за голову. Что стало причиной такого поведения женщины — неизвестно.