Доярка отправляла интимные фото и совратила несовершеннолетнего мальчика

Жительницу деревни Роза-Долина Азовского района обвиняют в совращении несовершеннолетнего подростка. История началась с обмена интимными фотографиями, а закончилась страстным вечером. Теперь ей грозит тюремное заключение на четыре года, хотя юноша не отрицал свое удовольствие.

Женщина работала оператором машинного доения и воспитывала детей. Ее сын долгое время общался с 14-летним сыном соседки. Мальчик часто приходил в гости, но в какой-то момент женщина начала делать комплименты юноше. Вскоре это переросло в рассылку интимных фото.

Когда в очередной раз подросток зашел в гости, в доме была только женщина. Выпив пиво, они приступили к занятию сексом, пишет Telegram-канал Mash.

Юноша не смог сохранить эту тайну и рассказал обо всем. Слухи дошли и до его матери, которая в шоке написала заявление в полицию.

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