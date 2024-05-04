Незарегистрированная группа из двух человек: спасатели завершили поиски туристов на Эльбрусе

На Эльбрусе завершилась спасательная операция, направленная на поиски незарегистрированной группы туристов. Прибывшие в Кабардино-Балкарию мужчины из Москвы потерялись в горах. В ходе организованных сотрудниками МЧС мероприятий их удалось найти.

Информация о спасении москвичей появилась в Telegram-канале МЧС России. Сотрудники ведомства сначала поднялись на высоту, а после спустили мужчин к палаточному лагерю в безопасное место.

На отметке в 5000 метров туристы столкнулись со снегопадом. Дальше продолжить свой маршрут они не смогли, так же как и вернуться. Группа, по данным представителей ведомства, не была зарегистрирована. От медицинской помощи спасенные жители Москвы оказались.

Ранее в Химках сотрудники Росгвардии спасли 10-месячного ребенка. Малыш был оставлен матерью на лавке.