Отогрели в автомобиле: росгвардейцы спасли 10-месячного ребенка, оставленного пьяной матерью на лавке

Сотрудники Росгвардии спасли 10-месячного ребенка, оставленного пьяной матерью на лавке в Химках. Стражи правопорядка отогрели малыша в служебном автомобиле.

Подробности сообщаются в Telegram-канале Росгвардия. Московская область.

Росгвардейцы нашли малыша без присмотра в вечернее время, патрулируя улицы. Их привлек громкий плач во дворе. Рядом с ребенком находился мужчина, но он не реагировал на поведение младенца.

Как выяснилось, он является знакомым матери ребенка. Стало известно, что женщина с сыном вышла на прогулку, но вернулась домой одна - из-за алкогольного опьянения оставила ребенка на улице. Связаться с ней приятель не мог – не было ключей и телефона.

Сотрудники Росгвардии отогрели мальчика, вызвали скорую. Медики установили, что малыш здоров. Его доставили в полицию, а в скором времени за сыном приехала мать. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мальчик из Екатеринбурга, которого отчим заставил съесть 8 сигарет, рассказал, что его наказали из-за двоек. Мать озвучила другую версию случившегося и заявила, что таким образом школьника хотели проучить за курение.