Незаконное пересечение границы и растрата госсредств: Саакашвили приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии

Тбилисский городской суд вынес решение по уголовным делам в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Его признали виновным в инкриминируемых деяниях и приговорили суммарно к 12 годам и 6 месяцам колонии, передает грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

Сначала политика осудили по статье о растрате государственных средств. Его приговорили к 8 годам колонии. К этому сроку суд прибавил еще 4,5 года тюремного заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году.

Саакашвили задержали в том же году, когда он незаконным образом пересек границу. Поэтому срок заключению отсчитывается с этого момента. На свободу бывший президент Грузии должен будет выйти в 2034 году.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию, где находился под домашним арестом. Он отправился в Дубай по разрешению суда.