Невыносимый запах и потоп: жильцы многоэтажки в Екатеринбурге пострадали из-за умершего соседа

Уже более двух недель жильцам многоэтажки на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге приходится сидеть без воды. Виной всему коммунальная авария, произошедшая в квартире умершего соседа, пишет E1.ru.

Мужчина ушел из жизни весной этого года. Он жил один, поэтому сразу тревогу никто не поднял. Лишь спустя время его соседи стали чувствовать в подъезде невыносимый запах. Полицейские, прибывшие разбираться с ситуацией, вскрыли квартиру одинокого екатеринбуржца и обнаружили там его труп. Жилище опечатали, тело увезли в морг на экспертизу. А 30 июля бывший сосед вновь странным образом напомнил о себе — вода хлынула из его квартиры вниз к другим жильцам.

Люди обратились за помощью в управляющую компанию. Стояк перекрыли, воды лишились 18 квартир. Больше никаких действий по решению проблемы не предпринималось. Тогда екатеринбуржцы были вынуждены обратиться в полицию, но и там им не помогли. Правоохранители заявили, что управляющей компании надо обращаться в суд, чтобы получить разрешение на проход в квартиру. Данный ответ обеспокоил жильцов, им непонятно насколько может затянуться процесс и будут ли коммунальщики вообще что-то делать. Две недели уже прошли, но проблема так и осталась.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили мумифицированные тела отца и сына. Они пролежали в квартире одного из домов почти пять лет.