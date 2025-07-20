Невыносимый трупный запах: подросток организовал передержку и превратил ее в «живодерню»

Зоозащитники бьют тревогу — в городе Артеме несовершеннолетний организовал передержку, где умирают животные. Подросток собирал питомцев, брал деньги за уход и оставлял их погибать в невыносимых условиях, передает Kp.ru.

Сначала о черной передержке узнали местные жители, дома которых расположены неподалеку. До них донесся невыносимый трупный запах. Как впоследствии выяснилось, в помещении, где организована передержка, умирают животные.

Местные зоозащитники выяснили, что за случившимся стоит женщина, которая уже была замечена в подобных делах. Но на этот раз она выступала как арендатор помещения, где организовал передержку подросток. Активисты потребовали незамедлительного вмешательства в ситуацию и проверки «живодерни».

Ранее сообщалось, что бывшая участница «Дома-2» Виктория Царькова попыталась натравить пса на кошку. После этого она подверглась критике в домовом чате.