Дала команду фас: экс-участница «Дома-2» попыталась натравить пса на кошку в подъезде

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Царькова оказалась в центре скандала. Женщина пыталась натравить своего пса на кошку, но в домом чате ее действия не поддержали. Люди возмутились поведению соседки и раскритиковали ее, передает Telegram-канал Baza.

Царькова гуляла с собакой в 3 часа ночи. Когда она вернулась домой, то в фойе увидела рыжую кошку. Она достала телефон, включила камеру и дала своему псу команду фас. Но питомец решил не нападать.

Возмущению Виктории не было предела — она попросила консьержку убрать животное, но та заявила, что кошка не уличная и у нее есть хозяева. Затем экс-участница телешоу выложила видео с ситуацией в домой чат и столкнулась с непониманием. Соседи раскритиковали действия Царьковой, а та удалила запись. Но администратор вскоре ее восстановил по просьбе жильцов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ищут живодера. Неизвестный надругался над собакой, после чего та сбежала.