Был абьюзером и нарциссом: экс-жена Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат, прервала молчание

Бывшая жена экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман рассказала о том, что сталкивалась с абюзом в браке с ним. По словам женщины, он стал проявлять себя с негативной стороны, когда родился их второй ребенок.

На данный момент в Казахстане все еще продолжаются судебные разбирательства по громкому делу об убийстве жены Бишимбаева. Главный подозреваемый – ее муж, который, по версии следствия, до смерти забил ее. При этом сам мужчина отрицает то, что сделал это умышленно. Он заявил на одном из заседаний, что действительно наносил удары по супруге, но не намеревался лишать ее жизни. По его словам, она сама довела его до такого состояния своим поведением.

Отметим, что Салтанат была не первой женой обвиняемого. До этого он был в браке с Назым Кахарман, с которой воспитывал общих детей. Женщина прервала молчание и в интервью Ксении Собчак для ее документального фильма «Дело Бишимбаева: история, потрясшая Казахстан. Как «‎любимец Назарбаева» до смерти избил свою жену» рассказала, что сама рано стала замечать негативные стороны личности экс-мужа.

«С негативной, абьюзивной точки зрения он начал себя проявлять, когда родился уже второй ребенок. Тогда уже маски стали потихонечку слетать. У него уже не хватало сил держать маску», - призналась женщина.

К слову, последнее заседание по делу Салтанат завершилось в 2 мая. На нем прокурор Айжан Аймаганова выступила с речью и показала размер гематомы, образовавшейся у погибшей в результате избиения. Для наглядности она заполнила бутылку воды жидкостью ровно на 230 мл – именно столько крови сдавливало мозг жертвы.

Аймаганова подчеркнула – Салтанат никак не могла защититься, так как муж гораздо крупнее нее. И было неважно, чем он ее бил – кулаком или ладонью.

Ранее брат убитой Салтанат Нукеновой рассказал об изменах Куандыка Бишимбаева.