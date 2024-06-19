Невиновная женщина провела в тюрьме 43 года

В США психически больную женщину, проведшую в тюрьме 43 года, признали невиновной. Об этом пишет The Guardian.

Сандра Хемме была обвинена в убийстве работницы библиотеки в Сент-Джозефе, штат Миссури, Патрисии Йешке. Изначально ей грозила смертная казнь, однако в 1980 году она была приговорена к пожизненному заключению после того, как признала себя виновной. Единственной уликой против американки было ее собственное признание.

В тот момент Хемме уже восемь лет состояла на учете в психиатрической больнице. Женщина страдала от дереализации, слуховых галлюцинаций и наркозависимости. Адвокаты обвиняемой утверждали, что полиция эксплуатировала психическое заболевание Хемме и заставляла ее давать ложные показания, пока она находилась под действием седативных препаратов.

Но 14 июня 2024 года окружной судья постановил, что Хемме никак не связана с «делом Йешке», ознакомившись с доказательствами команды юристов американки. Оказалось, что сотрудницу библиотеки убил местный сотрудник полиции, который позднее попал за решетку за другое преступление. Теперь 63-летнюю Хемме должны освободить в течение 30 дней, если ее повторно не осудят.

Уточняется, что тюремный срок Хемме стал самым продолжительным неправомерным осуждением женщины в истории США.

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