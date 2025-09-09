Невеста погибшего во время вызова к ребенку врача объяснила, почему не верит в его самоубийство

Невеста 34-летнего врача-педиатра Павла Начинова, умершего после вызова к ребенку, не верит, что он мог покончить с собой. Девушка уверена, что у него не было причин добровольно уходить из жизни.

Погибший был детским инфекционистом и работал в педиатрической бригаде. Невеста Павла Марина, которая также является медиком, рассказала, что незадолго до этого они вернулись с конгресса для неонатологов и педиатров, проходившем в Сочи. У врача после мероприятия, утверждает девушка, было хорошее настроение. В следующем году Марина и Павел собирались пожениться.

Детский вызов поступил около двух часов ночи, и мужчина вместе с фельдшером приехали к больному ребенку.

«Был вызов — однократная рвота у ребенка, там и скорая в общем-то не нужна была, — приводит слова Марины MSK1.RU. — С мамой у него все хорошо было. Со слов фельдшера, он телефон не доставал вообще. Вышел на балкон, а что было дальше, никто не знает».

Родителей медика вызвали в Следственный комитет. По факту его смерти проводится проверка.

В свободное время Павел писал стихи. Незадолго до случившегося он опубликовал на своей странице произведение про то, что каждый человек внутри грешен.

Ранее в Латвии возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства Яниса Тиммы. Его экс-супругу Анну Седокову собираются вызвать на допрос.