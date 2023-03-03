Неверный диагноз: в Италии мужчине отрезали половой орган по ошибке

В Италии хирург ампутировал половой орган пациенту, который в итоге подал на врача в суд. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на LADBible.

По сообщениям местных СМИ, врач провел операцию, так как считал, что у 60-летнего пациента развивается раковая опухоль. Но позже выяснилось, что это не так и пациент здоров. Сейчас пострадавший хочет через суд добиться наказания виновных и выплаты компенсации.

На данный момент врач и другие представители медицинского учреждения инцидент не комментируют. Отмечается, что пострадавший мужчина уверен, что закон будет на его стороне.

Предварительное слушание назначено на 9 марта. Защита пострадавшей стороны утверждает, что некоторые тесты медики сделали уже на ампутированном половом органе, когда было слишком поздно.

Ранее сообщалось, что индонезийка решила отрезать половой орган бойфренду за слив интим-видео. Конфликт произошел в одном из номеров отеля, где молодая пара проживала уже около шести месяцев.

Скандал вспыхнул после того, как молодая девушка отказалась заниматься любовью с пострадавшим. Именно после этого несчастный начал шантажировать свою вторую половинку наличием у него секс видео. В полиции имеется информация о том, что подозреваемая выхватила принадлежащий мужчине нож и отрезала ему половой орган.