«Ты так и собираешь сидеть?»: Мадонна публично унизила человека на инвалидном кресле

Неприятный инцидент произошел на одном из концертов всемирно известной певицы Мадонны. Она потребовала от человека с инвалидностью встать, не зная о его недуге, передает The Sun.

Поклонник посетил концерт звезды 7 марта в Лос-Анджелесе. Во время выступления певица заметила его и обратилась с предложением встать-потанцевать.

«Ты так и собираешь сидеть?» — поинтересовалась Мадонна.

Однако фанат так и не поднялся, а знаменитость, подойдя к краю сцены увидела, что тот передвигается только с помощью инвалидного кресла.

После этого певица извинилась и поблагодарила поклонника за посещение концерта. Однако в Сети Мадонну уже раскритиковали за неуважительное отношение к фанату ее творчества.

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