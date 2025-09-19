«Неуважение к наследию вождя!»: в российском регионе памятник Владимиру Ленину заменили на статую птицы

Жители одного из сел Белгородской области возмущены заменой памятника Ленина. Вместо бюста вождя мирового пролетариата теперь расположен монумент птицы. Об это сообщает портал региональных новостей Go31.

Инцидент произошел в селе Горки, Красненского района.

Одна из жительницы поселка возмутилась странной сменой памятников в комментариях под публикацией губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Женщина поинтересовалась, почему на месте Ленина теперь красуется статуя то ли петуха, то ли павлина.

«Почему в селе Горки Красненского района демонтировали скульптуру Ленина и поставили эту птицу? Это же просто неуважительное отношение к наследию вождя!» — написала она.

На возмущение местной жительницы отреагировал глава местной администрации Александр Полторабатько. Он заявил, что жалоба уже зарегистрирована и вскоре будет рассмотрена на собрании земства.

