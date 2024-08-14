Неудачная духовная практика: что известно о загадочной смерти художницы Натальи Дайн

На Большой Серпуховской улице в Москве нашли тело 56-летней художницы Натальи Дайн. Характер травм позволяет предположить, что женщина покончила с собой, но ее родные не верят в эту версию.

По их словам, живописец могла умереть из-за неудачной индуистской практики для расширения сознания. Родственники Дайн рассказали, что в последний год художница переживала личностный кризис и поэтому начала практиковать восточные методики с единомышленниками. Ритуалы были направлены на раскрытие творческого потенциала и укрепление духа. Но, как только Наталья начала их практиковать, она стала говорить о религии, смерти и боге. Ее картины стали психоделическими, пишет mk.ru.

Тело женщины обнаружили родственники в квартире, в которой она жила с дочкой и мужем.

Наталья Дайн — член Международного союза художников-анималистов и Евразийского Союза художников. Также она входила Евразийского Художественного Союза (АПКЦ ЕХС). Живописец активно участвовала в выставках и имела множество наград.

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