Неудачливые мужчины дважды попытались вынести из ТЦ шампунь, но в итоге украли елку

В столичном торговом центре двое мужчин дважды пытались украсть шампунь, но остались ни с чем. С пустыми руками им уходить не хотелось, поэтому они похитили елку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, все произошло на улице Миклухо-Маклая. Парни побывали в популярном магазине, где попытались незаметно украсть шампунь. Однако их задумка была предотвращена, так как они были замечены в процессе.

Несмотря на неудачу, парни не унывали и, похоже, решили продолжить свои «похождения» в другом магазине, намереваясь снова украсть шампунь. К сожалению для них, и в этот раз план не удался.

Тогда они решили прибегнуть к неожиданному варианту. Вместо шампуня, они похитили елку, установленную внутри ТЦ. Они схватили новогоднее деревце и выбежали из здания. Похитители успели заскочить в автобус и исчезнуть в неизвестном направлении.

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