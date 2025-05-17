Нетипичный авиационный инцидент: два вертолета столкнулись в небе над аэродромом в Финляндии

В Финляндии экстренные службы ищут место падения двух вертолетов, которые столкнулись в небе, передает Life.ru со ссылкой на зарубежные СМИ. Информация о погибших и пострадавших в результате нетипичного авиационного инцидента пока не приводится.

Вертолеты повстречались в районе аэродрома Эура. Через некоторое время, во второй половине дня, поступил сигнал об их крушении. На место незамедлительно выехали специалисты.

Детали и обстоятельства случившегося выясняются. Пока что сотрудники экстренных служб пытаются обнаружить место, куда упали столкнувшиеся вертолеты.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер филиала Siemens погиб в авиакатастрофе в США. Он летел на вертолете вместе с женой и тремя детьми. Воздушное судно перевернулось и упало в реку Гудзон.