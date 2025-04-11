«Кадры крушения вызывают ужас»: семья топ-менеджера Siemens погибла при падении вертолета в Гудзон

10 апреля в Нью-Йорке потерпел крушение туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV. Борт, перевернувшись, упал в реку Гудзон. В результате авиакатастрофы погиб глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей в возрасте четырех, пяти и 11 лет.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как воздушное судно разваливается в воздухе, его бросает из стороны в сторону. После вертолет резко падает в воду неподалеку от Статуи Свободы.

Семья топ-менеджера приехала из Барселоны в США ранее в тот же день. Выжить никому из них не удалось. Помимо них, погиб пилот вертолета — его тело пока не опознали, пишет New York Post.

По предварительным данным, причиной случившегося стала поломка пропеллера. Еще одна версия — вертолет мог задеть крылом самолет.

Расследованием произошедшего занимаются Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и местные власти.

О трагедии высказался действующий президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома назвал произошедшее «ужасающим», добавив, что кадры катастрофы вызывают ужас.

«Похоже, что с нами больше нет шести человек: пилота, двух совершеннолетних и трех детей. Кадры крушения вселяют ужас», — написал он на страничке в соцсети X.

Ранее при крушении самолета в Актау погиб 28-летний бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» Рамин Агаев.