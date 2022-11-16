Нет желания? Названы способы повышения либидо

Трудно отрицать, что наличие насыщенной интимной жизни – залог здоровых отношений между мужчиной и женщиной. Но как быть, если страсть угасла и пропало желание? Сексолог Эдвина Кайто дала совет парам, столкнувшимся с данной проблемой.

По словам специалиста, потеря интереса к сексу может быть связана с длительным приемом антидепрессантов. Чтобы вновь зажечь огонь любви, следует довериться партнеру. Обсудите с ним свои самые смелые фантазии, увеличьте время прелюдии, не забывая про прикосновения и зрительный контакт, – все это непременно вызовет возбуждение и создаст ощущение близости.

Кайто напомнила и про ещё один действенный способ: не стоит забывать про просмотр порнофильмов и эротический массаж.

Следуя этим легким советам, вы выведете свою сексуальную жизнь на новый уровень!

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