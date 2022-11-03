Девушка получила полгода тюрьмы за секс с несовершеннолетним подростком

Тюменский суд сурово покарал неосторожных любовников.

В марте 2022 года на квартире у Анастасии М. собралась молодежная компания. В какой-то момент ребята ушли в магазин, хозяйка осталась вдвоем с несовершеннолетним приятелем.

Пользуясь ситуацией, Анастасия совратила подростка, который заверил судей, что никакого насилия или агрессии со стороны взрослой девушки не было, все произошло по обоюдному желанию и согласию. Анастасия также свою вину в содеянном не признала.

Кто именно подал иск в Калининский районный суд – не сообщается.

В рамках части 1 статьи 143 УК РФ виновная в совращении лишена свободы сроком на шесть месяцев.

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