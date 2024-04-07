Несуразен, длинные зубы, неказистые черты лица: пенсионерка пожаловалась в полицию на вампира

Сотрудники правоохранительных органов столкнулись с неожиданной проблемой в Курской области. Жительница средней полосы России пожаловалась на вампира, который якобы бы наведывается по ночам и пьет ее кровь, передает Telegram-канал Mash.

За помощью к стражам порядка обратилась 82-летняя пенсионерка их хутора Садовый. Пожилая женщина рассказала, что после захода солнца к ней стал наведываться вампир. Она описала вурдалака как несуразное существо с длинными зубами и неказистыми чертами лица.

По словам хуторянки, вампир питается ее кровью. Для этого он использует шприц, чтобы не оставлять следов. Полицейские выслушали историю россиянки, но пока не стали предпринимать никаких действий. Стражи порядка считают, что, возможно, пожилой женщине требуется психиатрическая помощь.

Ранее сообщалось, что московская пенсионерка лишилась 74 млн рублей после общения с аферистами. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.