«Нестандартные методы» лечения: пациентки петербургского психиатра пожаловались на домогательства

Клиентки пожаловались на 57-летнего петербургского психиатра, который использовал «нестандартные методы» лечения. Специалист, по словам девушек, домогался их, использовал манипуляции и угрожал, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Одна из клиенток, 23-летняя студентка МГУ, рассказала журналистам, как психиатр подсадил ее на «жуткую эмоциональную зависимость». Девушка даже вступила в отношения с пожилым мужчиной, о чем потом изрядно пожалела. Тот, по словам студентки, избивал ее и угрожал последствиями в случае обращения в полицию.

Помимо этой девушки, о странных методах лечения специалиста рассказали две другие девушки. Он тоже приглашал их на свидания, проводил терапию в неформальной обстановке, запугивал и навязывал диагнозы. После этих историй журналисты обратились за комментарием к самому психиатру, однако он опроверг все обвинения.

Ранее в Москве задержали учителя истории одной из школ. Его подозревают в совращении девочки.