Несовершеннолетняя мать дала трехлетнему сыну покурить и сняла это на видео

В Кемеровской области 17-летней матерью заинтересовалась прокуратура после того, как в Сети появилось видео, на котором она давала покурить трехлетнему сыну. Об этом сообщает RT.

Источник опубликовал ролик, в котором несовершеннолетняя дала малышу сигарету, и он, не став отказываться, потянул ее в рот. После этого мальчик решил не возвращать ее матери. Судя по голосам в видео, в этот момент в комнате присутствовали другие взрослые.

Сообщается, что ребенка уже поместили в специализированное учреждение. Его мама, предварительно, состоит на учете в ПДН, а опекуном является бабушка. Родила сына девушка, когда ей было 14 лет. По словам законного опекуна мальчика, матери нет до него дела.

«Доверила скотине ребенка. Я в шоке от увиденного. На мои звонки она не отвечает», - заявила бабушка ребенка.

Однако позже в МВД отметили, что несовершеннолетняя дала сыну закурить в присутствии его бабушки. На нее составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Ранее в Туапсе 11-летняя девочка попала в больницу, отравившись лекарством.