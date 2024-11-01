Несостоявшийся киллер обратился в полицию: женщина попросила подругу помочь заказать убийство своего сына

Две женщины предстанут перед судом в столице РФ. Они пытались организовать покушение на сына одной из них. Полиции их сдал несостоявшийся киллер, передает Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ.

Неприязненные отношения возникли между 68-летней москвичкой и ее 42-летним сыном. Женщина в какой-то момент решила расправиться с родственником и попросила подругу помочь ей.

Для исполнения преступного заговора они нашли общего знакомого. Подруги попытались уговорить мужчину стать киллером за миллион рублей, но тот отказался. Кроме того, житель Москвы рассказал о предложении полицейским.

В итоге преступление все-таки было инсценировано, женщины отдали половину суммы, а после их задержали. В скором времени их дело будет рассматривать суд.

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