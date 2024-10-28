Боялась, что не справится с ее воспитанием: многодетная мать пыталась задушить дочь

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка в Курской области. Малыш едва не погиб от рук матери, передает Telegram-канал Readovka.

Предполагается, что у многодетной матери произошло помутнение рассудка. Женщина испугалась, что не справится с воспитанием девятимесячной дочери и попыталась ее убить.

Для этого россиянка воспользовалась поясом от халата. Малышка потеряла сознание, но не умерла. Ее мать к это времени одумалась и позвонила в экстренные службы.

В итоге пострадавшую девочку доставили в больницу, а женщиной сейчас занимаются следователи. Ей грозит наказание по статье УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах умерла четырехмесячная девочка. За ребенком осталась приглядывать молодая мигрантка.