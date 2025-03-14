Несмотря на старания врачей, он скончался: петербуржец заколол брата, вонзив ему ножницы под мышку

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства 47-летнего мужчины в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По подозрению в совершении преступления задержали его брата, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Конфликт, обернувшийся трагедией, произошел 13 марта. В трехкомнатной квартире на Полевой улице поселка Металлострой между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе выяснения отношений младший брат схватился за ножницы и нанес ими удар старшему. Опасный предмет вонзился под мышку.

Вскоре на место прибыли медики. Они попытались реанимировать пострадавшего, но их старания оказались тщетны. Мужчина скончался, а его брата задержали.

Ранее сообщалось, что в Мордовии задержали мужчину по подозрению в убийстве своей жены. Он вывез ее тело в поле, после чего сжег.