Несмотря на штормовое предупреждение, повел сына в воду: россиянин спас немца с ребенком и утонул в море

История спасения с трагичным концом произошла в Калининграде. Там россиянин пожертвовал жизнью ради немца с ребенком. Иностранец и его сын чуть не утонули в море, но выбрались благодаря стараниям мужчины. Сам спасатель погиб, передает Kp.ru.

Россиянин из Петрозаводска отдыхал в Калининграде. Рядом с водой он услышал детский крик и отправился на помощь. Оказалось, что из моря не может выбраться гражданин Германии и его малолетний ребенок.

В итоге мужчина спас туристов, но сам выбраться на сушу уже не смог. Позже его тело отыскали спасатели. Близкие героя утверждают, что тот погиб по безалаберности, но не своей, а немца, который повел сына в воду, несмотря на запрет купания.

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