«Были собраны тревожные чемоданчики»: пенсионер из Курской области спас 60 односельчан при атаке ВСУ

Житель села Гуево в Курской области спас 60 односельчан при атаке Вооруженных сил Украины на регион. Пенсионер с инвалидностью по имени Юрий создал Telegram-канал, в котором информировал соседей об обстрелах.

Как пишет РЕН ТВ, мужчина смог организовать встречу с односельчанами в Беловском районе и курировал процесс эвакуации.

Чтобы выйти из окружения, 60 гражданам пришлось переплывать реку. В общей сложности они прошли за день 35 километров. При этом люди по очереди несли пожилую женщину, которая не могла передвигаться без костылей.

«Готовы были все. У всех в приграничье были собраны тревожные чемоданчики на всякий случай», - рассказал Юрий.

Он подчеркнул, что во время эвакуации никто из жителей села Гуево не пострадал.

Ранее жительница села Гончаровка Суджанского района по имени Ольга после начала атаки ВСУ на Курскую область прошла пешком около шести километров под обстрелами, чтобы спастись. При этом у девушки инвалидность первой группы.