Несколько раз попадала в больницу: семья рассказала, что погубило мукбанг-блогершу Маришку Майонезик

Близкие умершей мукбанг-блогерши Маришки Майонезик рассказали, что погубило 27-летнюю женщину. Семья призналась в беседе с ИА Регнум, что звезда соцсетей «не соблюдала диету и ела ради денег».

Напомним, что блогерша из Костромской области скончалась в результате приступа острого панкреатита. Близкие поделились, что медики уже несколько раз спасали женщину, но она продолжала снимать ролики с едой из-за желания заработать денег и не потерять популярность.

За несколько дней до смерти Маришка продала свой блог неизвестному человеку и отвезла сына к бабушке на летние каникулы. 9 июня она умерла. Родственники сообщили, что женщину ранее уже госпитализировали и предупреждали об опасности, но она продолжала есть на камеру вредную и жирную пищу с майонезом.

«Она из больницы выходила, несколько дней питалась правильно, как боли проходили, так начинала свою обычную жизнь», — отметила сестра блогерши.

По словам родственницы, они пытались уговорить Маришку вести другой, более здоровый образ жизни, но это было бесполезно. По ее словам, женщина сидела дома с телефоном в руках и никого не слушала. Она не хотела идти на другую работу, ее устраивал заработок в соцсетях с помощью тех самых видео, на которых она ела вредную пищу.

«Для нее это был такой вид заработка, она не хотела работать. А в блоге размещала какую-то рекламу за деньги, на это и жила», — сообщила сестра.

Родственница добавила, что сестра отправила сына к бабушке, а сама уехала к парню, где у нее и случился приступ. Блогершу госпитализировали, но она не выжила. Семья решает, где теперь будет жить ее ребенок. Отец пятилетнего мальчика ранее не принимал участие в его воспитании, но сказал, что готов заботиться о нем.

Ранее мы писали о том, что турецкий блогер в жанре «мукбанг» умер в 24 года из-за ожирения и пролежней.