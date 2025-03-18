Турецкий блогер в жанре «мукбанг» умер в 24 года из-за ожирения и пролежней

Способный поглощать огромные количества еды турецкий блогер Эфекан Культур скончался в возрасте 24 лет. Об этом сообщает Turkiye Today.

Мужчина был блогером в жанре «мукбанг» — его адепты обильно едят на камеру и выкладывают свои трапезы в Сеть. Последний ролик на канале Культура датирован 15 октября 2024 года — в нем Эфекан объясняет, что прекращает свою деятельность ради здоровья.

Увлечение мукбангом привело мужчину к ожирению — он оказался прикован к постели, дыхание стало затрудненным, а на теле появились пролежни. Перед смертью он находился в больнице.

Ранее мы писали о том, что блогер из Испании устроил бой с оленем в прямом эфире и едва не погиб.