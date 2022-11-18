Несколько мужчин договорились усыплять жен и передавать друг другу для изнасилования

В Сингапуре группу мужчин приговорили к тюремному сроку от 13,5 до 22 лет за то, что они вступили в сговор, усыпляли и насиловали жен друг друга. Это дело было одним из самых жестоких в области преступлений о сексуальных домогательствах.

В суде не раскрывали имена любителей меняться женами. Известно, что преступления совершались с 2010 по 2018 годы.

Мужчины познакомились на платформах для людей, желающих обменяться партнерами. В личных и групповых чатах они делились сексуальными фантазиями и обсуждали совместное использование жен. Мужчины показывали другу другу пикантные фотографии и видео своих женщин. Дошло до того, что они начали обсуждать планы оплодотворения жен другими партнерами.

О том, что происходит, узнала одна из женщин, когда залезла к мужу в телефон. Потерпевшие в заявлениях указывали, что испытали чувство предательства, а поначалу и вовсе возникало желание умереть.

Ранее сообщалось, что группа подростков на Кубани в течение года насиловала 11-летнюю девочку.