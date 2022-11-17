Компания подростков на Кубани в течение года насиловала 11-летнюю девочку

В Краснодарском крае четверо подростков в течение года насиловали 11-летнюю девочку. Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.

Преступления совершались с мая 2021 года по тот же период 2022-го в станице Красноармейского района. Девочка молчала о происходящем, пока однажды не рассказала матери.

Женщина обратилась в полицию. Подростки были задержаны: троих поместили под стражу, один находился под домашним арестом. Подозреваемым сейчас от 15 до 17 лет.

Следствие собрало доказательства их причастности к совершению преступления против половой неприкосновенности. Суд рассмотрит материалы и вынесет наказание.

Ранее в Подмосковье пьяный отец пытался изнасиловать14-летнюю дочь, пока она принимала ванну. На мужчину написали заявление в полицию.