Несколько из них потеряли сознание: минимум 9 человек пострадали при утечке неизвестного газа в супермаркете

Утечка неизвестного газа произошла в одном из супермаркетов Владивостока. В результате случившегося пострадали 9 человек. Некоторые из них потеряли сознание прямо в магазине, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Экстренные службы вызвали в супермаркет на улице Борисенко примерно в половине первого дня по местному времени. По информации журналистов, покупатели и сотрудники магазина неожиданно стали плохо себя чувствовать. Некоторые из жителей города упали в обморок.

В итоге из супермаркета начали эвакуировать людей. Кадры спасения пострадавших попали на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как надышавшихся неизвестным газом россиян выводят или выносят из магазина. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

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