Несчастье на круизном лайнере: загадочно погибла невеста известного рок-музыканта

Несчастный случай произошел на борту круизного лайнера Royal Caribbean, где выступала хард-рок-группа Faster Pussycat. Невеста лидера коллектива Тэйми Дауна Кимберли Берч погибла, упав за борт судна.

Мать 56-летней Берч Карнелл пояснила, что перед случившемся Кимберли и музыкант сильно поссорились. После невеста Дауна упала за борт и погибла.

В интервью TMZ родительница погибшей выразила уверенность, что произошел несчастный случай. По ее словам, дочь не могла бы спрыгнуть с судна самостоятельно.

Она также пояснила, что Кимберли много выпивала во время круиза, хотя обычно женщина редко злоупотребляла алкоголем. Берч не страдала от эмоциональных проблем и очень хотела отправиться в поездку, добавила ее родительница.

Группа была главным артистом ностальгического тура, в котором также выступали Squeeze, Adam Ant, Tiffany и Men at Work. Невеста лидера рок-коллектива упала за борт в первый день семидневного путешествия, стартовавшего в Майами.

Тело погибшей до сих пор не найдено. Кимберли и Тэйми встречались около 6−7 лет. Faster Pussycat — группа, основанная в 1986 году в Лос-Анджелесе Тэймом Дауном. Коллектив просуществовал до 1993 года, а затем воссоединился в 2001 году.

Ранее в горах в Сочи погиб под лавиной звездный инструктор, обучавший горным лыжам Ольгу Серябкину, Митю Фомина и других артистов.