Обучал Митю Фомина и Оксану Самойлову: звездный инструктор погиб под лавиной в горах Сочи

Иван Хорьков, инструктор по горным лыжам, погиб под лавиной в горах Сочи. Он тренировал певца Митю Фомина, Оксану Самойлову и других российских звезд, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сначала 28-летний специалист работал в Москве. Он набирал учеников, после чего обучал в Крылатском. А последние пять лет Хорьков занимался любимым делом в горах Сочи.

У инструктора имеется удостоверение, которое действует до 2027 года. Аттестацию он проходил в декабре 2023 года. Одно занятие с Хорьковым стоило порядка 6 тысяч рублей, но ценник мог быть и выше.

Вместе с двумя туристами инструктор по горным лыжам попал под лавину. Если тех, кто был с Иваном, спасти удалось, то самого специалиста — нет. Сейчас поиски его тела на время приостановлены из-за погоды.

Ранее в Сочи из-за снежного плена были вынуждены остаться актер Павел Прилучный и его семья. За сутки в курортном городе выпало 5 годовых норм осадков.