Нервничал и переживал: 25-летнего актера из сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками

В Москве задержали 25-летнего актера Богдана Кибалюка, известного по роли в сериале «Склифосовский». У молодого человека нашли наркотики.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, предварительно, Кибалюк был с мефедроном.

Задержание произошло около трех ночи в районе Остаповского проезда. Актер нервничал и переживал.

Найденное у него вещество отправлено на экспертизу. Также будет установлен точный вес запрещенного вещества.

Кибалюк – выпускник Школы-студии МХАТ, уроженец Крыма. Снялся в картинах «Склифосовский», «Полицейский с Ютуба». В августе 2023 года ему назначили трое суток ареста за отказ предъявлять полицейским паспорт и оказание сопротивления на фестивале «Таврида».

Ранее сообщалось, что актер Мэттью Перри пытался отказаться от запрещенных веществ. Подробности читайте здесь.