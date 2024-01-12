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15:29, 12 января 2024
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Нервничал и переживал: 25-летнего актера из сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками

25-летнего актера Богдана Кибалюка ночью задержали с наркотиками в Москве.

Нервничал и переживал: 25-летнего актера из сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками

© Freepik

В Москве задержали 25-летнего актера Богдана Кибалюка, известного по роли в сериале «Склифосовский». У молодого человека нашли наркотики.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, предварительно, Кибалюк был с мефедроном.

Задержание произошло около трех ночи в районе Остаповского проезда. Актер нервничал и переживал.

Найденное у него вещество отправлено на экспертизу. Также будет установлен точный вес запрещенного вещества.

Кибалюк – выпускник Школы-студии МХАТ, уроженец Крыма. Снялся в картинах «Склифосовский», «Полицейский с Ютуба». В августе 2023 года ему назначили трое суток ареста за отказ предъявлять полицейским паспорт и оказание сопротивления на фестивале «Таврида».

Ранее сообщалось, что актер Мэттью Перри пытался отказаться от запрещенных веществ. Подробности читайте здесь.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
актер
наркотики
полиция
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