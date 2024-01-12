Нервничал и переживал: 25-летнего актера из сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками
25-летнего актера Богдана Кибалюка ночью задержали с наркотиками в Москве.
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В Москве задержали 25-летнего актера Богдана Кибалюка, известного по роли в сериале «Склифосовский». У молодого человека нашли наркотики.
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации источника, предварительно, Кибалюк был с мефедроном.
Задержание произошло около трех ночи в районе Остаповского проезда. Актер нервничал и переживал.
Найденное у него вещество отправлено на экспертизу. Также будет установлен точный вес запрещенного вещества.
Кибалюк – выпускник Школы-студии МХАТ, уроженец Крыма. Снялся в картинах «Склифосовский», «Полицейский с Ютуба». В августе 2023 года ему назначили трое суток ареста за отказ предъявлять полицейским паспорт и оказание сопротивления на фестивале «Таврида».
Ранее сообщалось, что актер Мэттью Перри пытался отказаться от запрещенных веществ. Подробности читайте здесь.