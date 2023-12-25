Приклеивал руки к коленям: как Мэттью Перри пытался завязать с наркотиками

Этой осенью актер Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Звезда «Друзей» так и не смог избавиться от наркотической зависимости, несмотря на многочисленные обещания. Его экс-возлюбленная Кэти Эдвардс рассказала, как он пытался отказаться от запрещенных веществ.

Актер встречался с Кэти Эдвардс в 2006 году — они познакомились на встрече анонимных алкоголиков. Роман оказался скоротечным, но девушке удалось побывать дома у актера. Она застала его там в ужасном состоянии.

«Ему было плохо. Всю ночь он находился под кайфом от множества наркотиков. Я нашла его на диване с приклеенными к ногам руками — это было отчаянно грустно», — поделилась Эдвардс в интервью с The Sun.

Кэти пришлось освобождать Мэттью при помощи жидкости для снятия лака и оливкового масла. У него буквально вырывали волосы на ногах.

Помимо этого, бывшая возлюбленная актера утверждает, что он просил у нее деньги на наркотики, когда она была беременна.

Напомним, ранее близкий друг Мэттью Перри раскрыл подробности о зависимости актера.