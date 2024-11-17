Нанес четыре удара костылем: бездомный ветеран ЧВК «Вагнер» убил собутыльника в схватке за подъезд

Суд в Москве вынес приговор бывшему бойцу ЧВК «Вагнер», которого признали виновным в убийстве мужчины. Спор между россиянами произошел из-за подъезда — они не могли поделить, кто в нем останется ночевать, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

По данным СМИ, бездомный «вагнеровец» выпивал в многоэтажном доме в районе Тушино на северо-западе столицы. Через некоторое время он закончил и вышел на улицу. Там он познакомился с мужчиной и женщиной, после чего отправился обратно в подъезд выпивать с ними.

Во время импровизированного застолья между бывшим «музыкантом» и его новым приятелем вспыхнул спор из-за места. Бездомный боец не захотел покидать подъезд и нанес четыре удара костылем оппоненту.

От полученных травм мужчина скончался. Бывшего «вагнеровца» задержали и осудили. Он получил восемь лет колонии.

Ранее экс-боец «ЧВК Вагнера» напал с кочергой на полицейских в ЕАО. Он пытался отбить ребенка сожительницы у полицейских.