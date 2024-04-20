«Неприятная ситуация для всех»: близкие подозреваемого в убийстве мотоциклиста принесли соболезнования

Родственники и близкие уроженца Азербайджана, который задержан за убийство жителя Москвы, пришли к месту трагичного случая и возложили там цветы. Также они принесли извинения семье погибшего, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты пообщались с близкими молодого человека, против которого возбуждено уголовное дело. Они назвали случившееся трагедией и заявили, что крайне сожалеют о действиях убийцы. Кроме того, родные уроженца Азербайджана принесли соболезнования родителям москвича.

«Неприятная ситуация для всех, жалеем за этот поступок, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла», — заявили близкие.

Также журналистам удалось пообщаться с соседкой подозреваемого. По словам женщины, она знала молодого человека только с положительной стороны. Она не могла предположить, что парень решится на убийство.

Ранее сообщалось, что зарезанный в Москве из-за спора о парковке россиянин хотел жениться эти летом. Об этом журналистам рассказала его мать.