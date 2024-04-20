Через пару лет хотел наградить внучатами: зарезанный в Москве мотоциклист планировал свадьбу

Убитый в Москве из-за спора о парковке Кирилл Ковалев планировал в скором времени жениться. Об этом журналистам РИА Новости рассказала мама 24-летнего молодого человека.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследования убийства москвича, которого зарезал 21-летний уроженец Азербайджана. Конфликт между молодыми людьми произошел из-за парковки. Житель столицы сделал замечание иностранцу, за что впоследствии поплатился жизнью.

Этим летом, по словам матери убитого, Кирилл планировал сыграть свадьбу. А через пару лет москвич хотел наградить свою мать внуками.

«Они этим летом хотели пожениться… Через пару лет наградить меня внучатами», — рассказала журналистам мама Ковалева.

Ранее сообщалось, что предполагаемый убийца Кирилла после совершения преступления поехал вместе с близкими в кафе. Там они сделали заказ и завели разговор про случай у подъезда.