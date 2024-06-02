Неправильно застегнула страховочный карабин: 13-летняя школьница сломала позвоночник на сборах

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту травмирования 13-летней девочки в Ленобласти. Несовершеннолетняя пострадала во время турсбора в лагере «Юный спасатель», передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел 30 мая. Девочка прибыла на берег Вуоксы для участия в подготовке к соревнованиям. На одном из этапов она сорвалась с трехметровой возвышенности. По данным СМИ, подросток неправильно застегнул ремень, а преподаватели соорудили искусственный спуск без помощи специалистов.

В результате падения несовершеннолетняя получила перелом позвоночника. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставил на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее в Петербурге 16-летний подросток съел на завтрак бутерброд и попал в реанимацию. Врачи оценили состояние юного пациента как тяжелое.